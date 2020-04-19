شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بن شرقى أفضل محترفى الزمالك رقميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغربي أشرف بن شرقى يستحق أن يحصل على لقب أفضل محترفى الفريق الأبيض هذا الموسم بالأرقام ، لما احرزه من أهداف و صنعه من أسيست .

نجح أشرف بن شرقى فى خطف قلوب الجماهير الزملكاوية منذ قدومه لما قدمه للقلعة البيضاء من جهد .

تصدر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.

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أخطر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك، مسئولو ناديه عن طريق وكيله كريم بلق، رغبته فى الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، من أجل مواصلة صناعة التاريخ مع الفريق الأبيض بعدما نجح فى الفوز مع أبناء ميت عقبة فى تحقيق أكثر من بطولة منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية من الموسم الجارى، حيث توج اللاعب مع قلعة ميت عقبة بثلاثة بطولات بداية من كأس مصر عن النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على الترتيب.

وتأتى تأكيدات بن شرقى تماشيا مع رغبة مسؤولى الزمالك حيث أعلن مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة إن الثلاثى الأجنبى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وبن شرقى، ملتزمين بعقودهم مع الفريق ولا يرغبون فى الأموال ولكن يبحثون عن تحقيق النجاحات داخل قلعة ميت عقبة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لأشرف بن شرقى فى الصور التالية :