الكاف يستعيد محاضرة "عايزين الأول يا رجالة.. عشان يخافوا مننا" لرمضان صبحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى "الكاف" على تيك توك ذكريات المحاضرة التاريخية التى ألقاها رمضان صبحى، نجم الأهلى ومنتخب مصر على نجوم المنتخب الأولمبى قبل مباراة الكاميرون فى ختام الدور الأول لأمم أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت خلال نوفمبر الماضى بالقاهرة.
وكان رمضان قائد المنتخب الأولمبي قد عقد محاضرة سريعة مع زملائه بالمنتخب الأولمبى فى الملعب بعد انتهاء فترة الإحماء لمباراة الكاميرون، وقال فيها، "المركز الأول يا رجالة، هيفرق معانا جداً، وهيخلى الفرق التانية تخاف مننا".
وحصدت مصر بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وتأهلت مصر لأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها اصليف المقبل قبل أن يتم تأجيلها عاماً بسبب وباء "كورونا".
ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف الفوز بالبطولة في الشوط الثاني الإضافي بالدقيقة 114 بعد متابعة لتسديدة احمد ياسر ريان، حيث قدم لاعب النادي الاهلى بطولة مميزة وقاد المنتخب الوطني للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ سنوات طويلة.
وأيضاً عاد واحرز هدفا في شباك منتخب جنوب افريقيا بالدور النصف نهائي من البطولة، وكانت أبرز مباراة في البطولة لرمضان هي النهائية حيث صنع الهدف الأول لمنتخب مصر لكريم العراقي ظهير منتخب مصر الأيمن، وعاد وسجل الهدف الثاني وهدف فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية.
ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، لقب احسن لاعب في البطولة الي رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي نجح في احراز 3 اهداف في البطولة وصناعة 3 اهداف مثلهما وقيادة الفراعنة للقب البطولة.
ومنذ تولى السويسري فايلر المدير الفنى للأهلى المسئولية الفنية للمارد الأحمر نجح فى الارتقاء بمستوى رمضان صبحى ليصبح من أهم نجوم الكرة المصرية خلال فترة قصيرة، ليواصل التألق تحت قيادة شوقي غريب في المنتخب الأوليمبي.
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