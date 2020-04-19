شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستعيد محاضرة "عايزين الأول يا رجالة.. عشان يخافوا مننا" لرمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى "الكاف" على تيك توك ذكريات المحاضرة التاريخية التى ألقاها رمضان صبحى، نجم الأهلى ومنتخب مصر على نجوم المنتخب الأولمبى قبل مباراة الكاميرون فى ختام الدور الأول لأمم أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت خلال نوفمبر الماضى بالقاهرة.

وكان رمضان قائد المنتخب الأولمبي قد عقد محاضرة سريعة مع زملائه بالمنتخب الأولمبى فى الملعب بعد انتهاء فترة الإحماء لمباراة الكاميرون، وقال فيها، "المركز الأول يا رجالة، هيفرق معانا جداً، وهيخلى الفرق التانية تخاف مننا".

وحصدت مصر بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وتأهلت مصر لأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها اصليف المقبل قبل أن يتم تأجيلها عاماً بسبب وباء "كورونا".

ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف الفوز بالبطولة في الشوط الثاني الإضافي بالدقيقة 114 بعد متابعة لتسديدة احمد ياسر ريان، حيث قدم لاعب النادي الاهلى بطولة مميزة وقاد المنتخب الوطني للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ سنوات طويلة.