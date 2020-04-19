شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يُجدد رغبته البقاء فى أوروبا ويؤجل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي رغبته في البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حالياً رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديداً من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.

ويرغب الأهلي في استعادة أحمد حجازي لتدعيم الدفاع خلال انتقالات الصيف المقبلة وفتح خط مفاوضات مع نجم المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش لكن المدافع الدولي مازال يُفضّل البقاء في أوروبا وعدم العودة لمصر أو الرحيل لأحد أندية الخليج.

وشهدت الفترة الماضية إتصالات بين الأهلي وأحمد حجازي وعرض مسئولو القلعة الحمراء على اللاعب العودة بمقابل مالي كبير لكن مدافع المنتخب رفض لرغبته في استكمال التجربة الأوربية.

وكان أحمد حجازي قد انتقل لوست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 مليون يورو.

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واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن توصله لإتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

على صعيد متصل ، تلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حالياً على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى .

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).