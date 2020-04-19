شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عماد حمدى مع الإسماعيلى في 10 مباريات قبل هجمة كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

كشف مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلى أن النادى أغلق صفحة تمديد تعاقد عماد حمدى، لاعب خط وسط الفريق، بسبب رفض اللاعب مناقشة مسئولى الدراويش فى هذا الملف وحسمه بشكل نهائى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فاتحنا اللاعب لتمديد تعاقده ورفض حسم الملف ما دفعنا لغلق هذه الصفحة لحين وضوح الرؤية بشكل كامل".

شارك لاعب الوسط عماد حمدي في 10 مباريات ونجح في التسجيل مرة في الدوري.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق رفض محاولات إدارة الدراويش لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"تحدثنا مع عماد حمدى لتمديد تعاقده مع النادى مثلما فعل أغلب زملاءه بالفريق قبل بداية الموسم الحالية ولكن اللاعب رفض مناقشة الأمر".

وأوضح المصدر أن إدارة النادى لديها استياء شديد من تصرفات عماد حمدى بعد تسربيه تصريحات تؤكد ارتباطه بعقد مستمر مع النادى لنهاية الموسم الجارى فقط .

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وقال نفس المصدر لـ ”الخليج 365”، تصريحات عماد حمدى غير صحيحة، اللاعب يمتلك تعاقدا مع الإسماعيلى يمتد لموسمين ولو لديه رأى آخر فليتقدم بشكوى لاتحاد الكرة يتهمنا خلالها بتزوير عقده وإثبات ذلك بالمستندات حتى يمكنه الرحيل بنهاية الموسم مثلما يردد، مضيفاً اللاعب بات ينتهج سيناريو التمرد لإجبار النادى على الموافقة على رحيله بنهاية الموسم ".

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى، مباراتين فى البطولة العربية، مباراة بكأس مصر، واستطاع أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .