شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحصن "أوناجم" من الرحيل نهاية الموسم بقرار "كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر جهاز الكرة بنادى الزمالك، حول استمرار المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، بعد قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، باستمراره فى الموسم المقبل.

ويرى كارتيرون أن المغربى أوناجم من اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق ويجب استمراره ضمن صفوف قلعة ميت عقبة، بعدما كشف مصدر مقرب من اللاعب إن المدرب الفرنسى أكد للاعب المغربى إنه ضمن حساباته الرئيسية بالفريق ويراه لم يقدم مستواه بنسبة مائة بالمائة لكونه انضم للزمالك، دون التجهيز بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك قدم مستويات رائعة.

وجاء استقرار كارتيرون على استمرار أوناجم ضمن صفوف الزمالك لينضم إلى الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى وهم الثنائى الذى تمسكت إدارة الزمالك والمدرب باستمرارهما فى الموسم المقبل، حيث منح مسئولى الأبيض ملف اللاعبين الأجانب للمدرب الفرنسى لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل، بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق.

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ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوى والاتحاد السكندرى، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.