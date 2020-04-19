تقارير: الزمالك يستهدف ضم هداف الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يستعد لدعم ناديه بلاعب مغربي جديد وتحديدًا من فريق حسنية أغادير.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن إدارة الزمالك ترغب في التعاقد مع كريم بركاوي هداف فريق حسنية أغادير خلال الموسم الحالي سواء في بطولتي الدوري المغربي أو الكونفدرالية الأفريقية.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك تنتظر بيع حميد أحداد في ظل وجود رغبة من جانب مسئولي الرجاء لضم اللاعب المعار إلى صفوف الفريق البيضاوي خلال الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بركاوي ليس ضمن حسابات الزمالك فقط، حيث يسعى عملاقي المغرب الرجاء والوداد للتعاقد مع هداف أغادير.

صاحب الـ24 عامًا يتواجد في الترتيب الثالث على صعيد هدافي مسابقة الدوري المغربي برصيد 8 أهداف بفارق هدف عن جوزيف كنادو مهاجم الجيش الملكي وهدفين عن رضى هجهوج لاعب فريق أولمبيك خريبكة.

وعلى صعيد مستوى بطولة الكونفدرالية، يحتل بركاوي صدارة الهدافين برصيد تسعة أهداف، كما يمتلك اللاعب الشاب فرصة في زيادة سجله التهديفي حيث سيلعب فريقه أمام نضهة بركان المغربي في دور نصف النهائي من عمر المسابقة القارية.