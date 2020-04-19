رونالدو أم ميسي.. بيكهام: البرتغالي لم يرتق لمستوى لاعب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي الأسبق ورئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، عن المقارنة بين البرتغالي كريتسيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال بيكهام: "ميسي لاعب استثنائي وفريد من نوعه، لا يوجد أي لاعب آخر يرتقي إلى مستواه“.

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وأضاف لاعب يونايتد الأسبق: "حتى كريستيانو رونالدو لم يرتق إلى مستواه، ولكن هذا لا يمنع أن الثنائي هما الأفضل في العالم، وفي تصنيف آخر يبتعد عن باقي اللاعبين".

وتابع: "من المدهش أن يتواجد الثنائي في فترة زمنية واحدة، يتشابهان في بعض الأمور لكن ميسي هو الأفضل في العالم بلا شك".

جدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين ميسي وبيكهام كانت بين برشلونة وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.