برايتون: ليفربول يستحق لقب بريميرليج.. ولا للهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال توني بلوم رئيس نادي برايتون هوف ألبيون الإنجليزي، إن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، في الوقت ذاته يدعو لإلغاء الهبوط.
ويتربع ليفربول على قمة جدول بريميرليج برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكان يبتعد بـ6 نقاط فقط عن حسم اللقب قبل تسع جولات على النهاية، بينما يتواجد برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة قبل تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال بلوم: "إذا لم يستأنف الموسم، سيكون من الصعب حسم هبوط أي فريق".
واضاف: "قد تحسم الفائز باللقب -ليفربول يستحق -، ويمكنك استخدام تلك المعايير لحسم مراكز التأهل الأوروبي، لكن لا أتوقع أن يصوت أي شخص على ذلك (حسم الهبوط) خاصة مع الوضع في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة".
وأضاف بلوم أن النقاشات التي تجريها الأندية مع الدوري لا تزال تركز بشكل كبير على استئناف الموسم.
وواصل: "عندما نتحدث مع أندية الدوري الممتاز ورابطة بريميرليج، فالجميع يتحدث عن ضرورة إنهاء الموسم الحالي".
وأتم: "إذا وصلنا إلى موقف تقرر بموجبه عدم استئناف الموسم، فحينها سنحتاج للتركيز حول ما سيحدث للموسم المقبل".
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