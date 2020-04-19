تقارير: أزارو يقترب من الرحيل إلى بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير مغربية، صباح اليوم الأحد، أن المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي اقترب من خوض تجربة احترافية في الدوري البلجيكي خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفتي "هسبورت" و"LE360" المغربيتين، فإن أزارو أصبح مطلوبًا بقوة من قبل العديد من الأندية أبرزها فريقًا بالدوري البلجيكي دون الكشف عن هوية الفريق.

وكشفت المصادر نفسها أن وكيل أزارو جلب له عروضًا للعب في الدوري البلجيكي، على الرغم من وجود اهتمامات من نادي الاتفاق السعودي.

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وكان نادي الاتفاق أبدى رغبته في شراء أزارو من الأهلي عقب نهاية الإعارة، لكن النادي السعودي سيحدد موقفه بعد الاستماع لمطالب الأهلي المالية للاستغناء عن اللاعب نهائيًا.

أزارو رحل إلى صفوف الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليشارك المهاجم المغربي في سبع مباريات مسجلاً ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

وكام صاحب الـ24 عامًا انتقل إلى الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في صفقة قدرت ما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

المهاجم المغربي استطاع على الصعيد الفردي أن يحصل على لقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف في موسم (2017 - 2018) كما حصل على ثلاثة ألقاب محلية بواقع الدوري المصري مرتين والسوبر المصري مرة واحدة.