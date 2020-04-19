اتحاد رفع الأثقال يسعى لإنقاذ محمد إيهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أكد محمد محجوب رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال انه سيتم رفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لرفع الظلم الواقع علي الرباع المصري محمد إيهاب.

وقال محجوب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" التليفزيونية اليوم الأحد أنه من غير المنطقي حرمان محمد إيهاب من المشاركة في البطولات العالمية بحجة إيقاف مصر خاصة أنه خضع لتحليل كشف المنشطات كثيراً ولم يثبت عليه شيئ وليس منطقياً حرمانه من المشاركة .

وأضاف أن المجري تاماس أيان رئيس الإتحاد الدولي لرفع الأثقال قد تقدم باستقالته بسبب ممارسات غير صحيحة .

وأوضح أن أيان رحل بعد ثبوت العديد من الممارسات التي أدخلت الاتحاد الدولي في نفق مظلم كان يهدد اللعبة ذاتها بالحرمان من التواجد في أولمبياد طوكيو بسبب زيادة حالات تعاطي المنشطات .

وتابع ان هناك لجنة سوف يتم تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هدفها مراجعة جميع الحالات التي تم إيقافها.

وشدد علي وجود خطوات سريعة سيتخذها أعضاء المكتب التننفيذي للاتحاد الدولي لتصحيح مسار اللعبة خلال الفترة المقبلة .

كانت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قررت في أيلول/سبتمبر الماضي إيقاف الإتحاد المصري للعبة لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه بسبب اكتشاف حالات تعاطي المنشطات لعدد من الرباعين المصريين.

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وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد القرار لكن تم رفضه.

واستقال المجري تاماس ايان رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوم الخميس الماضي بعد عشرين عاما قضاها في المنصب.

وعمل ايان لمدة 44 عاما في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لكنه استقال من منصبه بشكل فوري بعد إيقافه عن ممارسة مهام عمله منذ يناير الماضي لاتهامات تتعلق بالفساد.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية مطلع العام الحالي أن الادعاءات التي جاءت في فيلم وثائقي ألماني بشأن المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى "خطيرة ومقلقة".

ويزعم الفيلم الوثائقي وجود فساد من قبل الوكالة المجرية لمكافحة المنشطات، وغياب ضوابط التدريب للأبطال الرياضيين في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم بجانب اختفاء ملايين اليورو من الأرباح في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

واتهم الفيلم الوثائقي، ايان بفتح الباب أمام عملية التلاعب في المنشطات .

ووفقا للتقرير فإن نحو نصف الفائزين بـ450 ميدالية في الأولمبياد وبطولات العالم منذ عام 2008 إلى عام 2017 لم يخضعوا لأي اختبار للمنشطات خلال التدريبات في العام الذي أحرزوا فيه هذه الميداليات.

ونفى ايان هذه الادعاءات لكنه تعرض للإيقاف 90 يوما قبل أن يستقيل من منصبه.