شكرا لقرائتكم الأهلي يلجأ للفيفا لاسترداد 25 مليون جنيه من كوليبالي وأجاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُكثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات لاسترداد مليون و500 ألف دولار أي ما يقرب من 25 مليون جنيه من ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين بشأن مستحقات الثنائي سليماني كوليبالي وجونيور أجاي ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتحصيل مبلغ الـ25 مليون جنيه بعدما فشلت المحاولات الودية في تحصيل هذا المبلغ ، فقد حاول الأهلي مع النجم الساحلي تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التي سبق ووقعّها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفواري سليماني كوليبالي بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلي والنجم الساحلي الذى ضم سليماني كوليبالي لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلي عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتسديد النادي التونسي 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار في كل دُفعة وانتظر الأهلي قيام النجم الساحلي بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلي التصعيد للفيفا ورفض الحلول الودية لاسيما وأن مسئولو النجم الساحلي لم يلتزموا بالاتفاقيات والعقود التي تم توقيعها مع الأهلي خاصة وأن الأهلي حاول من قبل مع اللاعب تسديد الغرامة لكنه لم يلتزم هو الأخر فما كان من مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلا اللجوء للفيفا لتحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار من النجم الساحلي.