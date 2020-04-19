شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض تقليص الأجانب تجنبًا لخسائر الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بشكل قاطع تقليص عدد الأجانب فى الأندية المصرية حيث يرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه فى حالة إقرار اللجنة الخماسية الحالية لمسألة تقليص الأجانب فى الموسم القادم سيعود ذلك على الأندية المصرية بخسائر مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات وهو ما يرفضه بشكل قاطع.

ويحرص منصور على إبرام عقد ثلاثى مع أى لاعب أجنبى يعيره إلى الأندية الأخرى حتى يحافظ على حقوق نادى الزمالك به دون التعرض لأية خسائر مالية إلى إنه يرغب أيضاً فى تحقيق فريقه والأندية الأخرى لأقصى استفادة ممكنة سواء على مستوى التسويق أو الجانب الفنى من اللاعبين الأجانب الذى يضمهم فريقه وكذلك أندية الدورى الممتاز بشكل عام.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الفترة القادمة ملف اللاعبين الأجانب الذى يضمهم الأبيض لحسم موقفهم بصورة نهائية وهم الكونغولى كاسونجو، مهاجم الأبيض، والإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، إلى جانب المغربى حميد أحداد المعار للرجاء المغربى بالإضافة إلى النيجيرى معروف يوسف المعار للمقاولون العرب حيث ستدرس إدارة قلعة ميت عقبة مع كارتيرون مدى الحاجة إلى جهودهما وتسويقهما فى الموسم القادم من عدمه.

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ويحسم الزمالك مصير الرباعى الأجنبى وهم كاسونجو ومعروف يوسف وسيسيه وأحداد، بعد استقرار كارتيرون على استمرار المغربى محمد أوناجم ضمن صفوف الزمالك لينضم إلى الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى وهم الثنائى الذى تمسكت إدارة الزمالك والمدرب باستمرارهما فى الموسم المقبل.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.