مصير الدوري الإنجليزي مع استمرار أزمة كورونا.. هل يتوج ليفربول باللقب ؟

قال توني بلوم مالك بنادي "رايتون آند هوف ألبيون" خلال اجتماع أندية الدوري الممتاز لمناقشة الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري إنه من غير المرجح هبوط أي فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال عدم إقامة المزيد من المباريات بسبب فيروس كورونا خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية تمديد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وإذا انتهى الموسم على الوضع الحالي فإنه قد يتوج ليفربول باللقب بينما تهبط فرق نوريتش سيتي وأستون فيلا وبورنموث، وقال بلوم:"سيكون من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم يُستكمل الموسم".

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ويتسبب الهبوط في ضربة مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار لذا يعتقد بلوم أنه من غير المرجح موافقة 70 بالمئة من الأندية، كما تنص اللائحة، لهبوط الفرق الثلاثة.

وأضاف: "ربما يتم تحديد البطل، فبكل تأكيد يستحق ليفربول ذلك، وربما يتم استخدام ذلك في تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا، لكن لا أتوقع أن يصوت أي شخص على ذلك (لحسم الهبوط) خاصة مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة".

وفي ظل أن بعض الفرق تملك عددا من المباريات يختلف عن فرق أخرى فإن البعض اقترح أن يتم حسم الترتيب النهائي بمتوسط النقاط لكل فريق في المباراة الواحدة.