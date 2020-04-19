"أسعار لاعبي النخبة لن تنخفض" بحسب رئيس ليل

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اعتبر جيرار لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي في حديث مع وكالة فرانس برس ان الانخفاض المحتمل في اسعار سوق انتقالات كرة القدم المقبلة، لن يقلق اللاعبين الكبار رغم أنه يشكك في حدوث صفقات انتقال من العيار الثقيل هذا الصيف.

وكان ليل حل وصيفا لباريس سان جرمان بطل الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، فتأهل الى دوري ابطال اوروبا حيث حصد نقطة يتيمة في دور المجموعات، ويحتل راهنا المركز الرابع في الدوري قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سؤال: هل تتوقعون انخفاضا قويا في قيمة الانتقالات الصيفية؟ بعض الخبراء يتحدثون عن انكماش بقيمة 25%...

جواب: "على غرار أي سوق، إذا حصل انكماش فسيحدث ذلك في المستوى الادنى او المتوسط. من سيعاني أكثر شيء على سبيل المثال، هو لاعب بين 26 و28 عاما، وهو جيد جدا لكنه ليس +خارقا+. الفريق الذي سيبحث هذا النوع من اللاعبين يمكنه الاختيار بين 30 و40 ملفا، وبما ان العرض كبير، سيكون متاحا لاصحاب الطلب تخفيض الاسعار. لكن من المستحيل تحديد هذا الانكماش مقدّماً. واعتقد ان اسعار اللاعبين الابرز لن تنخفض، لان الاندية الثرية ستتبارز على خطف خدماتهم. الجزء الاعلى من السوق، مع اسعار فوق 60-70 مليون يورو، لن تتحرك كثيرا، لان عدد اللاعبين فيها ليس كبيرا. لا اعتقد اننا سنشاهد انتقالا بالغ الضخامة بقيمة 130 او 150 مليون يورو هذا الصيف، الا ان المفاجآت واردة".

س: هل تعتقد ان الدوري الانكليزي سيستثمر أقل في سوق الانتقالات المقبلة؟

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ج: "من الصعب معرفة ذلك، لكن الاندية تستعد لسوق الانتقالات. هناك عدة اندية تقليدية وثرية جدا لم تكن في موقع جيد في الترتيب وقت تعليق المنافسات، او لم تكن مواسمها الاخيرة جيدة مثل مانشستر يونايتد وارسنال وحتى توتنهام. لا اعتقد انها ستقدم على انتقالات بالغة الضخامة لكن انتقالات هامة. السباق محموم جدا في انكلترا، ولا يمكنهم ترك الآخرين يبتعدون عنهم. اقتصاد هذا النوع من الاندية يتطلب نتائج جيدة، وللخروج من سلسلة سلبية بعد موسم سيء يجب تقوية صفوفهم. الجميع سينتبه، لكن هناك من يرى انه في فترة الازمات يمكن قلب الطاولة".

س: بحسب الصحف الاجنبية، تلقى نادي ليل أخيرا ثلاثة عروض هامة. هل يثبت ذلك ان النادي لن يعاني كثيرا هذا الصيف، حتى لو كان نموذجه مبنيا على تداول اللاعبين؟

ج: "في الواقع تلقى ليل ثلاثة عروض مؤكدة في الاسبوعين الاخيرين، اثنان منهما من انكلترا. اعتقد ان انخفاضا محتملا للاسعار لن يؤثر سلبا على ليل لاننا نملك لاعبين شبان لديهم امكانات هائلة وهناك طلب كبير عليهم. لن يرحل سوى ثلاثة او اربعة لاعبين، وليس عشرة، لذا لن يؤثر هذا الامر على سوق الانتقالات لدينا. ليل في وضع خاص لأننا خضنا دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، حققنا فترة انتقالات اخيرة جيدة صيفا وكان عامنا قياسيا على صعيد التسويق وشباك التذاكر، لذا فنحن لا نعتمد على التداول".

* حاوره نيكولا بلاسكيز

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