شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بـ"فيفا" لاسترداد 25 مليون جنيه من كوليبالي وأجاي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات لاسترداد مليون و500 ألف دولار أي ما يقرب من 25 مليون جنيه من ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين بشأن مستحقات الثنائي سليماني كوليبالي وجونيور أجاي ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتحصيل مبلغ الـ25 مليون جنيه بعدما فشلت المحاولات الودية في تحصيل هذا المبلغ ، فقد حاول الأهلي مع النجم الساحلي تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التي سبق ووقعّها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفواري سليماني كوليبالي بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017.
وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلي والنجم الساحلي الذى ضم سليماني كوليبالي لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلي عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتسديد النادي التونسي 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار في كل دُفعة وانتظر الأهلي قيام النجم الساحلي بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلي التصعيد للفيفا ورفض الحلول الودية لاسيما وأن مسئولو النجم الساحلي لم يلتزموا بالاتفاقيات والعقود التي تم توقيعها مع الأهلي خاصة وأن الأهلي حاول من قبل مع اللاعب تسديد الغرامة لكنه لم يلتزم هو الأخر فما كان من مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلا اللجوء للفيفا لتحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار من النجم الساحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعين بـ"فيفا" لاسترداد 25 مليون جنيه من كوليبالي وأجاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.