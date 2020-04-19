شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد "تسعيرة" بيع وليد آزارو نهائياً الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار للإتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي تحديد الأهلي مبلغ الملايين الثلاثة بعدما أبدى نادى الاتفاق رغبته في شراء المغربي وليد آزارو بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى فمع تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس "كورونا" بدأت عدة أندية عربية وخارجية تطلب ضم المهاجم المغربى، ومنها نادى الاتفاق الذى رحّب ببقاء المهاجم المغربى بين صفوفه بشكل مبدئى .

ورحل أزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتبدو حظوظ اللاعب فى العودة للقعة الحمراء صعبة.

ومع تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس "كورونا" بدأت عدة أندية عربية وخارجية تطلب ضم المهاجم المغربى، ومنها نادى الاتفاق الذى رحّب ببقاء المهاجم المغربى بين صفوفه بشكل مبدئى وأن كان ذلك سيتوقف على مطالب الأهلى المالية فإذا كانت أكبر من قدرات الأتفاق المالية سيتم التراجع عن شراء اللاعب.

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وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ إنتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.

وحسم الأهلى بنسبة كبيرة للغاية مستقبل وليد آزارو بعدما رفض رينيه فايلر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار فى الفترة المقبلة، ولا يرغب فى عودته، لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلى، ومنح المدرب السويسرى إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له، وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى، إن إدارة النادى ستُخطر وليد أزارو بموقف فايلر من عودته، حيث يُحدد المهاجم المغربى خطوته المقبلة لاسيما أن هناك عروضاً له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها لاختيار الأنسب له.