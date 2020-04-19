باهر المحمدى يتلقى عروضاً للاحتراف فى الإمارات وتركيا

اجتمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى مع اللاعب باهر المحمدى قائد الفريق فى مكتبه، واكد المشرف العام على فريق الكرة للاعب أنه من العناصر الأساسية للفريق ولا يمكن الاستغناء عنه إلا فى حالة تلقيه عرضا خارجيا جيدا.
وحذر عثمان اللاعب من التفاوض مع أى ناد داخلمصر، حتى لو كان الأهلى أو الزمالك، لأن الإدارة ترفض رحيله لأى فريق مصرى.
من جانبه كشف باهر المحمدى لـ «الوفد» أنه تلقى عروضا من اندية فى الامارات وتركيا فى الآونة الأخيرة.. وأنه يسعى للاحتراف الخارجى حسب
وشارك المحمدى مع الإسماعيلى هذا الموسم فى 21 مباراة، ونجح فى تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.
وشهدت الفترة الأخيرة صراعات بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، من أجل الحصول على خدمات اللاعب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.
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