كارتيرون يحسم مصير سيسيه في الزمالك

يعكف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على تجهيز عدد من الملفات المهمة من أجل مناقشتها مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال الجلسة المنتظر عقدها فى الفترة المقبلة، على رأسها ملف الصفقات فى الموسم المقبل وتحديد موقف المعارين وتحديد المراكز التى تحتاج لتدعيم، كما ستتم مناقشة تجديد عقد المدرب الفرنسى مع الزمالك، خاصة أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الطرفين باستمراره فى الموسم الجديد بعد نجاحه فى حصد بطولتى كأس السوبر الإفريقى والسوبر المصرى والوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى ظل تمسك المدير الفنى باستمرار تجربته الناجحة مع الفريق، رافضا

أى عروض أخرى وهو ما جعله يفضل البقاء فى القاهرة منذ توقف مسابقة الدورى.

وأغلق مسئولو الزمالك الباب أمام عدد من وكلاء اللاعبين الذين يحاولون الزج باسم النادى فى بعض الصفقات والأسماء سواء المحلية أو العربية والإفريقية بعدما شهدت الفترة الماضية الربط بين الزمالك وبعض الأسماء للاعبين من الدورى التونسى والمغربى.. واكدوا على أن التفكير فى أى صفقة سيكون بعد الاتفاق بين مجلس الإدارة والجهاز الفنى وفق احتياجات الفرنسى باتريس كارتيرون.

كما يعقد مسئولو الزمالك جلسة فى الفترة المقبلة مع الإيفوارى

رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى لمناقشة مصيره فى الموسم الجديد بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى وقت سابق أن النادى يمتلك عرضا لتسويق سيسيه فى الخارج بقيمة ٣ ملايين دولار، ولكنه سينقل الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، لمعرفة مدى احتياجه للاعب أولا وسيجتمع الزمالك مع سيسيه للتأكيد له على أنه لم يتم حسم مصيره سواء باستمراره مع الاتحاد أو عودته للزمالك أو احترافه فى الخارج.

من ناحية أخرى قام الكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق بالخضوع لبرنامج تأهيلى خاص، من أجل تكثيف الحمل البدنى والحفاظ على وزنه حتى يكون لائقا فور عودة النشاط الكروى.

وأكد اللاعب أنه يسعى الحصول على فرصة كاملة للتعبير عن نفسه خاصة أنه لم يشارك سوى فى أوقات قليلة خلال مباراتى الترجى كبديل.