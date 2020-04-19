الامارات | الكشف عن تبرعات محمد صلاح الضخمة لمصر بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تبرعات محمد صلاح الضخمة لمصر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد مؤخراً أن صمت محمد صلاح، وعدم حديثه عن أزمة كورونا أو أعلانه مساعدات ضخمة لمصر أو لأهل قريته كان بسبب عمل الخير دون التحدث مثلما فعل نجوم كرة القدم في العالم، وبعد هجوم وتعجب كثير من وسائل الإعلام عن غياب محمد صلاح عن هذا الدور ألقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على التربعات الضخمة التي قدمها محمد صلاح لأهالي قريته للمساهمة في مساعدة المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الرياضة المصري السابق، خالد عبدالعزيز، قد أثار الجدل سابقاً عندما أكد عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن النجم المصري تبرع لمواجهة كورونا قبل أنن يحذف التغريدة وقال: "تبرع محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لوباء كورونا، هو تصرف من مصري أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها”، ثم قام بعد ذلك بحذفها والإعتذار عن الموقف حيث توقع أن يكون النجم المصري قد تبرع.

وكانت مصر قد أعلنت عن 3032 إصابة بفيروس كورونا حتى مساء السبت كما توفي 224 شخصاً: وقالت الصحيفة في تقريرها: "تبرع نجم ليفربول محمد صلاح بآلاف الأطنان من الطعام واللحوم الطازجة لمساعدة سكان قريته مع بداية أزمة كورونا، وأرسل الإمدادات إلى قريته نجريج، بالقرب من مدينة بسيون بمحافظة الغربية في شمال البلاد، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتهم".

Advertisements

وظهر والد محمد صلاح أخيراً ليؤكد أنّ نجم ليفربول يتمنى صحة وسلامة القرية، وحث السكان على تجنب التجمعات الكبيرة، وأكد أنه تم تطهير القرية وتم توزيع الأقنعة الطبية (الكمامات) على سكان القرية في محاولة من محمد صلاح في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار والد صلاح، أنّ سيتم ذبح (عجول) وتوزيع لحومها على أهالي قرية نجريج والقرى المجاورة، كما سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على مُساعدات صلاح لسكان قريته وأنها مستمرة بشكل مُنتظم من خلال مؤسسته الخيرية، بعدما ساهمت في بناء مستشفى ومعالجة مياه الصرف الصحي لضمان الحصول على "مياه شرب" نظيفة.

ليؤكد بذلك النجم المصري أنه ليس شرطاً أن يذكر ما يقوم به من أجل فعل الخير ولكنه أكتفى بالتكفل بأهل قريته ليذيح العبأ عن الحكومة المصرية ولو بالقليل