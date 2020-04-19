شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بسلاح "المُعارين" لإبرام صفقات تبادلية خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو الأهلي إستغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية في إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلي في الإستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبي الفريق الذي ينى الإستغناء عنهم في إبرام صفقات من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

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وينتظر مسئولو الأهلى تقرير السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.