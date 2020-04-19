شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد ذكريات هدف أبوتريكة "القاتل" أمام الصفاقسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الحساب الرسمي للنادى الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكريات فوز الفريق الأول لكرة القدم على الصفاقسى التونسى في نهائي دورى أبطال إفريقيا عام 2006، والتتويج بالبطولة.

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو يحتوي على ملخص سريع من مباراة العودة، وعلق: "مباراة لا تنسى وفرحة لا تنسى.. هل تذكرون يوم فاز الأهلي بهدف على الصفاقسي وحمل يومها الأهلي الكأس".

وأضاف: "بتعادل مخيب في ذهاب نهائي دوري الأبطال على ملعبه ووسط أنصاره دفع أبناء صفاقس للاحتفال باللقب الذي بات وشيكا من ولوج دولاب بطولاتهم فصرخ مانويل جوزيه انتهى شوط بالقاهرة وهناك شوط ثان في رادس".

وتابع: "وتحت شعار المستحيل ليس أهلاوي انطلقت المباراة، مضت الدقائق دهرا على عشاق الصفاقسي وأسرع من سرعة الضوء على عشاق المارد الأحمر ما بين هجمات هنا وأخرى هناك، الحارس أحمد الجواشي يبعد أخطر الفرص والعارضة تتعاطف مع من أراد أن يشرب من البئر".

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وواصل: "مع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والجميع ينتظر صافرة النهاية قرر محمد أبوتريكة الانتقام لكبرياء القلعة الحمراء من لافتة تحمل إساءة ولم يتوان في تسديد الكرة الطولية بعدما مهدها فلافيو على المرمى لتعانق الشباك".

واستكمل: "لتختلط المشاعر داخل الملعب وخارجه من ذهول وصدمة وحزن في صفاقس وفرحة هستيرية في ربوع مصر".

واختتم حساب الأهلي: "ليس بالضرورة عندما تصل للبئر أن تشرب خصوصا أمام الأهلي".