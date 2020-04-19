شكرا لقرائتكم مختار مختار يطالب لاعبى الإنتاج الحربى بالتدريب على فترتين فى العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى .

أخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى الأول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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وفى وقت سابق قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إن فكرة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم تشكل ضرراً كبيراً للأندية المصرية، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "هناك بعض الأندية ترحب بإلغاء المسابقة لأغراض تخصها وحدها إنما إلغاء الدوري يمثل كابوس رعب لأغلب أندية الممتاز وعلى رأسها الانتاج الحربى".

وتابع :"كنا نسير بشكل جيد قبل توقف المسابقة ونملك حظوظا قوية فى إنهاء البطولة بالمربع الذهبى حصدنا 23 نقطة من 17 مباراة ومازال الدور الثانى بأكمله ، ورغم ذلك سلامة عناصر اللعبة أهم من كل البطولات ، نتمنى إنتهاء أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة لكل المصريين".