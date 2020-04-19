شكرا لقرائتكم تدريبات إضافية لـ كاسونجو ببرنامج خاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامجًا خاصا للكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، لتجهيزه بأفضل صورة حال عودة النشاط الكروى من أجل منحه فرص المشاركة بشكل أكبر للحكم على مستواه بصورة نهائية، قبل حسم مصيره فى الموسم المقبل.

ويؤدى الكونغولى كاسونجو تدريبات مختلفة ما بين الجيمانزيوم وتدريبات فى حديقة منزله إلى جانب مرانا للملاكمة ومجموعة متنوعة من التدريبات حتى يكون جاهزاً بأفضل صورة بدنية وفنية حال عودة النشاط فى أى وقت من أجل المشاركة بشكل أساسى مع الفريق حيث يتوقف النشاط الكروى حاليا فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوى والاتحاد السكندرى، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.