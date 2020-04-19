شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: الأهلي يحتاج لإعادة أربعة معارين على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج لإعادة 4 لاعبين على الأقل من المعاريين إلى الأندية منذ بداية الموسم الجاري، لتدعيم صفوفه.

وقال عمارة في تصريحات خاصة: الأهلي على الأقل يحتاج لاستعادة أربعة أو خمسة لاعبين وفي مقدمتهم، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، ناصر ماهر، عمار حمدي ومحمد شريف.

واستطرد عمارة، هذه المجموعة قدمت أداء رائع مع الفرق التي انضمت إليها، ويمتلكون مهارات كبيرة، وانخفاض معدل أعمارهم سيفيد الفريق، بل هم أفضل من لاعبين متواجدين حالياً في النادي.

ويترقب فريق كامل للنادي الأهلي فرصة العودة من جديد إلى البيت الأحمر في بداية الموسم المقبل، طامحين إلى الحصول على فرصة جديدة مع السويسري رينية فايلر المدير الفني للفريق.

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في الصيف المقبل، تتردد أسماء خمسة لاعبين عن اقتراب عودتهم للأهلي، وهم محمد شريف المعار إلى إنبي ، وأكرم توفيق الذي يقدم مستويات كبيرة مع الجونة، وعمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش، وكذلك وليد أزارو المهاجم المغربي لصفوف الاتفاق السعودي، وباسم علي المعار للجونة.

وبقي 7 أخرين يترقبون مصيرهم وهم، أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار "الجونة"، ناصر ماهر وفوزى الحناوى "سموحة"، عمرو جمال وأحمد علاء "طلائع الجيش"، حسين السيد " الصفاقسي".