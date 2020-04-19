كشف محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، واللجنة لديها توصية وملف كامل بشأن استئناف المسابقات المحلية.
شدد فضل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر:" لو طلب منا من الغد استئناف الدوري سنكون على أتم استعداد وجاهزية، وسنحتاج من
عضو مجلس الجبلاية: "الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعملبه، وليس لي علاقة بموقف الأندية في تأييد او رفض استكمال الدوري، وهو قرار دولة، واطلعت على تقرير اللجنة الطبية والإجراءات منضبطة وكذلك لجنة الحكام وكذلك النواحي الأمنية ، والمجهود سيكون صعب، وأتمنى أن نكون أول دولة تقدم على ذلك".
فضل شدد على أن موضوع فيروس كورونا جديد على الجميع لأنه لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن التصور المعد لعودة الدوري جاهز للتطبيق من الغد، موضحا أن هناك بعض الأمور ضمن ملف عودة الدوري مثل اللعب على ملاعب محددة وكذلك فنادق محددة أخرى مع إقامة المباريات بدون جمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: لدينا ملف كامل لعودة الدوري بملاعب وفنادق محددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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