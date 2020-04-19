علاء نظمي: أولويات محمد النني اللعب للنادي الأهلي

كشف علاء نظمي، مدير أعمال نجم المنتخب الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، أن النني لعب في صفوف نادي الزمالك في فترة من الفترات.
وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد النني بعد رحيله عن الأهلي، لعب في فترة بنادي الزمالك قبل أن يتعاقد مع المقاولون العرب".
وتابع: "محمد النني لاعب محترف وشاب ويرغب في استمراره داخل الملاعب الأوروبية، وهو لا يفكر نهائيًا في العودة للدوري المصري في الوقت الجاري".
وأتم: "محمد النني ناشئ من ناشئي النادي الأهلي، ولو فكر في العودة لمصر ستكون الأولوية للنادي الأهلي حال احتياج النادي لخدماته"
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