وضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري سبب عدم اجتماع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بالجمعية العمومية.
وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إنه كان
وتابع فضل أنه بعد ذلك انشغلت اللجنة الخماسية في عديد منالأمور منها تغيير لائحة النظام الأساسي وأزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وشدد فضل على انه يعتذر للجمعية العمومية عن اي تقصير حدث من جانبنا، ولكنه غير مقصود لانشغالنا بعديد من الأمور، ولكن سيتم عرض اللائحة على الجميعة للموافقة من عدمه
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل يوضح أسباب عدم اجتماع اللجنة الخماسية بالجمعية العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.