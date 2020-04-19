اخبار الرياضه

محمد فضل يوضح أسباب عدم اجتماع اللجنة الخماسية بالجمعية العمومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

وضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري سبب عدم اجتماع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بالجمعية العمومية.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إنه كان

Advertisements
مقررا عقد جمعية عمومية في ديسمبر الماضي ولكن تم الإلغاء من قبل اللجنة الأولمبية.

وتابع فضل أنه بعد ذلك انشغلت اللجنة الخماسية في عديد من

الأمور منها تغيير لائحة النظام الأساسي وأزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وشدد فضل على انه يعتذر للجمعية العمومية عن اي تقصير حدث من جانبنا، ولكنه غير مقصود لانشغالنا بعديد من الأمور، ولكن سيتم عرض اللائحة على الجميعة للموافقة من عدمه

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل يوضح أسباب عدم اجتماع اللجنة الخماسية بالجمعية العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا