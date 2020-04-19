محمد فضل يوضح أسباب عدم اجتماع اللجنة الخماسية بالجمعية العمومية

وضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري سبب عدم اجتماع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بالجمعية العمومية.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إنه كان

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مقررا عقد جمعية عمومية في ديسمبر الماضي ولكن تم الإلغاء من قبل اللجنة الأولمبية.

وتابع فضل أنه بعد ذلك انشغلت اللجنة الخماسية في عديد من

الأمور منها تغيير لائحة النظام الأساسي وأزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وشدد فضل على انه يعتذر للجمعية العمومية عن اي تقصير حدث من جانبنا، ولكنه غير مقصود لانشغالنا بعديد من الأمور، ولكن سيتم عرض اللائحة على الجميعة للموافقة من عدمه