إسماعيل يوسف: حسام عاشور أتعرض على الزمالك

أكد إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم عرض اسم حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك. صفوف نادي الزمالك. وقال يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بالطبع حسام عاشور لاعب كبير للغاية ومفيد لأي فريق ولكن هو لن يوقع لنادي الزمالك". ومفيد لأي فريق ولكن هو لن يوقع لنادي الزمالك". وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك قائلًا أن الصعب انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك فالجهاز الفني لم يبدي رغبته في التعاقد معه وذلك لا يقلل من شأنه فهو لاعب كبير"

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