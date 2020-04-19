شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: انتخابات اتحاد الكرة فى شهر أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة مشيرا إلى أن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.
وأكد محمد فضل، أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.
وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدوري سنكون جاهزين ، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.
تابع: الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا غلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.
أضاف: موضوع فيروس كورونا جديد على الجميع لأنه لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن التصور الموعد لعودة الدوري جاهز للتطبيق من الغد.
وتطرق فضل إلى ملف الجمعية العمومية، وقال أنه اللجنة الخماسية عملت على تقليص اللائحة من خلال وضع لائحة جديدة لكأس مصر تتضمن أداور تمهيدية وتأهيلية وتم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة، كما قام وزير الرياضة باستبعاد مراكز الشباب وكل ذلك بهدف تقليص الجمعية العمومية حفاظا على مصلحة الكرة المصرية.
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