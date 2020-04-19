شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» ينصف الإسماعيلي في قضية مدربه السابق سيدومير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الدولي لكرة القد «فيفا» شكوى المدرب البلجيكي سيدومير ضد النادي الإسماعيلي، بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع قلعة الدراويش، والتي تقدر بـ٢٥٠ ألف دولار، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وقال الإسماعيلي إن قرار «فيفا» يؤكد صحة موقف النادي، والإجراءات التي قام بها النادي والفريق القانوني مع المدرب البلجيكي، قبل سفره خارج مصر، وعرض النادي عليه حصوله على مرتب الشهر الأخير له مع النادي.