شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: طارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعب خط وسط في مصر والزمالك حاليًا.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات نلفزيونية: "طارق حامد هو قلب الزمالك النابض وهو الأقرب لخلافتي في الملاعب".

وتابع: "أحب لعب تامر عبدالحميد دونجا وهو كان الأفضل في السنوات الماضية من وجهة نظري في السنوات الماضية، ولكن في الوقت الجاري طارق حامد".