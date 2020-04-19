شكرا لقرائتكم يشرى سعيدة من باهر المحمدى لجهاز الإسماعيلي الطبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى الجهاز الطبى لناديه بشعوره بتحسن كبير فى حالته ، حيث تلقى اللاعب نصيحة من طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط في برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين ومن بعدها يصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات.

وفى وقت سابق، كشف مسئولو النادي الإسماعيلي تفاصيل سفر باهر المحمدي قائد الفريق إلى ألمانيا، حيث قال الموقع الرسمي للنادي طالب باهر المحمدى ومدافع الإسماعيلى منذ أيام السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمزق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

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ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة على سفر المدافع الدولى للخارج مع تكفل النادى بكافة المصاريف وكان باهر المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة مؤخرًا بمسابقة الدورى بعد إنقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور، وكان الأسماعيلي سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

وفى وقت سابق أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه لم يتلقى عرضاً رسمياً من أى نادى للتعاقد مع باهر المحمدى كابتن الفريق ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :" الاهلى لم يتقدم بعرض رسمى لضم باهر المحمدى ، واللاعب تعاقده ممتد مع الدراويش ولن نوافق على رحيله سوى بعد حصد بطولة لجماهير القلعة الصفراء".