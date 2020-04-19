شكرا لقرائتكم حسنى عبدربه: طلبت الرجوع عام 2004 قفلوا في وشى سكة التليفون فوقعت للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق، كواليس توقيعه للنادى الاهلى عام 2004 بعد تجربة ستراسبورج الفرنسي، بعدما رفض الإسماعيلى عودته.

وقال حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": أنه بعد هبوط نادى ستراسبورج قررت العودة وكلمت يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى علشان أرجع فأغلق السكة في وشى رغم أن عقدى انتهى، وكان لازم ارجع علشان التنجيد فاضطررت للتوقيع للأهلى بعد مكالمة محمود الخطيب".

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وأكد القيصر، وعندما عودت إلى مصر علمت أن يحيى الكومى رفع قضية لأنه يريد عودتى للإسماعيلى بعد غضب الجماهير فقمت بإعادة مقدم التعاقد مع الاهلى ورجعت لبلدى، مؤكدا أنه لم يحدث أي تهديد لى أو أسرتى كما زعم البعض وقتها.

وأضاف حسنى عبد ربه: أنه لم يتمنى في يوم من الأيام الانتقال للأهلى أو الزمالك، عكس كل اللى الناس بتقوله، أنا بحب بلدى وأخلصت لها والانتماء أهم من الأموال.