شكرا لقرائتكم بيومي: الأهلي السعودي غير مجبر على سداد الشرط الجزائي في عقد السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن الأهلي السعودي غير مجبر على سداد مبلغ ٢ مليون دولار قيمة شرط جزائي في عقد عبد الله السعيد الأهلي المصري.
وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية، إن عبد الله السعيد هو من فسخ عقده وبالتالي بالاهلي السعودي غير ملزم بسداد الشرط الجزائي.
وتابع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض شكوى الأهلي كاملة والاتحاد المصري لا يملك حق الفصل في شكوى الأهلي لأنها مرتبطة بناد سعودي، مؤكدا أن الأزمة انتهت ولا علاقة للاعب أو لناديه بيراميدز بها مطلقاً.
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