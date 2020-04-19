شكرا لقرائتكم حسنى عبدربه: رئاسة الإسماعيلى حلم.. وأدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق، أنه يحلم في يوم من الأيام برئاسة الإسماعيلى ويدرس حاليا خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": أنه يحلم في خدمة نادى الإسماعيلى تحت أي مسمى وأتمنى الوصول لرئاسة الإسماعيلى في يوم من الأيام.

وأكد حسنى عبد ربه: أن العثمانيين أبعدونى عن الإسماعيلى علشان عارفين شعبيتى ومش عاوزين حد أعلى منهم.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال عبد ربه: أدرس حاليا خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة إذا وجدت أنى سوف أفيد في أي مكان يتواجد فيه.

وعن كواليس توقيعه للنادى الأهلى عام 2004، قال القيصر: إنه بعد هبوط نادى ستراسبورج قررت العودة وكلمت يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى علشان أرجع فأغلق السكة في وشى رغم أن عقدى انتهى، وكان لازم ارجع علشان التنجيد فاضطررت للتوقيع للأهلى بعد مكالمة محمود الخطيب".

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وأكد القيصر، وعندما عودت إلى مصر علمت أن يحيى الكومى رفع قضية لأنه يريد عودتى للإسماعيلى بعد غضب الجماهير فقمت بإعادة مقدم التعاقد مع الاهلى ورجعت لبلدى، مؤكدا أنه لم يحدث أي تهديد لى أو أسرتى كما زعم البعض وقتها.

وأضاف حسنى عبد ربه: أنه لم يتمنى في يوم من الأيام الانتقال للأهلى أو الزمالك، عكس كل اللى الناس بتقوله، أنا بحب بلدى وأخلصت لها والانتماء أهم من الأموال.

وسائل الإعلام في الوقت الراهن على تهميش نادى الإسماعيلى، خاصة عندما تحصر الكرة في الأهلى والزمالك وبيراميدز.

أن الإعلام لا يعلم قيمة الإسماعيلى الذى أخرج قوام منتخب مصر الذى حقق بطولات مصر الكبيرة.