شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: محمود علاء جدد عقده مع الزمالك ونتعرض لأكاذيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نادي إدارة نادي الزمالك جددت عقود محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية": "مستغرب جدًا من نفس تجديد عقود محمود علاء، ولا أعرف أسباب ذلك النفي، رغم أننا جددنا عقده منذ فترة طويلة".
وتابع: "ليس ملف محمود علاء فقط، ولكن نادي الزمالك يتعرض لأكاذيب كثيرة لهز استقرار الفريق الذي بات على الطريق الصحيح والبطولات"
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