شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: محمود علاء جدد عقده مع الزمالك ونتعرض لأكاذيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نادي إدارة نادي الزمالك جددت عقود محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية": "مستغرب جدًا من نفس تجديد عقود محمود علاء، ولا أعرف أسباب ذلك النفي، رغم أننا جددنا عقده منذ فترة طويلة".

وتابع: "ليس ملف محمود علاء فقط، ولكن نادي الزمالك يتعرض لأكاذيب كثيرة لهز استقرار الفريق الذي بات على الطريق الصحيح والبطولات"