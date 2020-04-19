شكرا لقرائتكم فضل: سيتم صرف إعانة لأعضاء عمومية الجبلاية قبل شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم صرف اعانة لأعضاء الجمعية العمومية في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أنه سيتم صرف الإعانة قبل شهر رمضان ، مؤكدا أنه سيتم مبالغ قيمة للأندية، رافضا الكشف عنها باعتبارها اختصاص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.

وتطرق فضل إلى ملف الجمعية العمومية، وقال أنه اللجنة الخماسية عملت على تقليص اللائحة من خلال وضع لائحة جديدة لكأس مصر تتضمن أداور تمهيدية وتأهيلية وتم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة، كما قام وزير الرياضة باستبعاد مراكز الشباب وكل ذلك بهدف تقليص الجمعية العمومية حفاظا على مصلحة الكرة المصرية.

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وتابع أنه بعد تقليص الجمعية العمومية أصبح عدد أعضائها هو 95 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فى الانتخابات.