شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: استكمال الدوري صعب والقرار ليس فى يد اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار استكمال الدوري المصري صعب للغاية في ظل الظروف الراهنة. Advertisements وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "اعتقد أن استكمال الدوري المصري صعب جدا وأتوقع إلغاؤه". وتابع: "قرار إلغاء الدوري المصري ليس في يد اتحاد الكرة واللجنة الخماسية ولكن هو سيتحدد وفقًا للظروف العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: استكمال الدوري صعب والقرار ليس فى يد اللجنة الخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.