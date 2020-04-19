شكرا لقرائتكم الصفاقسي التونسي: الأهلي منحنا حق شراء حسين السيد بعد نهاية الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معز المستيري الكاتب العام لنادي الصفاقسي التونسي، أن الأهلي منح الصفاقسي، حق شراء حسين السيد الظهير الأيسر بالفريق بعد انتهاء إعارته المفترض أن تنتهي الموسم الجاري.

قال المستيري في تصريحات تلفزيونية إن الصفاقسي كان يتمنى أن يستفيد من حسين السيد من خلال تقديم مستوى أفضل مما قدمه الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن الأهلي قرر إعارة حسين السيد إلى الصفاقسي التونسي في ظل عدم مشاركة اللاعب في المباريا مع الفريق الأحمر.