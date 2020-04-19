شكرا لقرائتكم مصيلحي: شهر رمضان يصعب عودة الدوري والاتحاد سيتضرر من إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن البعض يتمنى الدوري يستكمل والبعض الآخر يرغب في عدم استكماله، موضحا أن النشاط الرياضي متوقف حتى نهاية أبريل ، بخلاف أن شهر رمضان مستمر حتى 23 مايو وهو ما يهدد مصير المسابقة ، مستبعدا اقامة تدريبات في شهر مايو خاصة مع تطبيق الحظر في شهر رمضان.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، "هل المديرين الفنيين سيقبلون بخوض فترة اعداد 3 أسابيع أو شهر قبل استئناف الدوري ، وأشك في ذلك لأن المدربين لن يقبلون، ليرد عليه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتأكيد أن الجميع يمر بظروف استتثنائية، ومن الطبيعي أن يتقبل الجميع وجود ضغط في المواعيد.

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أوضح: أن عودة الدوري قرار دولة ، ومن الصعب عودته خاصة مع زيادة معدلات المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك أندية ستضرر من إلغاء الدوري ومن ضمنها الاتحاد السكندري.

طالب بالغاء الحظر على الأندية في شهر رمضان للسماح للأندية بالتدرب حال الاستقرار على عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري، كما طالب باجتماع بين الأندية من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن عودة الدوري.