شكرا لقرائتكم فضل: من المحتمل ترحيل كأس مصر للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن هناك تقصير من اللجنة العمومية في التواصل مع أعشاء الجمعية العمومية، مؤكدا ضرورة الاجتماع مع أعضاء العمومية لسماع مقترحاتهم ، ومن المنتظر أن يتم حسم هذه النقاط خلال الأسبوع الجاري.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أن بطولة كأس مصر من المتوقع أن يتم تأجيلها للموسم القادم، مشددا على أن انتخابات اتحاد الكرة من المتوقع أن يتم إجراؤها في شهر أغسطس المقبل.