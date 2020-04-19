شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: ما حدث في السوبر قلة أدب و لا يليق بالكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه مستاء بشكل كبير مما حدث بين لاعبي فريقي الأهلي والزمالك في لقاء السوبر. Advertisements وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية": تواجد القطبين في الإمارات من أجل تقديم صورة مشرفة للكرة المصرية أمام جميع أنحاء العالم، وما حدث كان قلة أدب ولا يليق بالكرة المصرية". وتابع: "هناك بعض الجماهير هي من تدعي التعصب الجماهيري وهم يتقاضون من وراء ذلك من أجل إشعال الفتنة بين الناديين"

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