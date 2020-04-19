شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات والتدريب أصعب من الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يجب تقبل الانتقادات من قبل الجماهير خاصة وأن العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات بشكل مستمر.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "إذا رغبت في العمل العام وخاصة العمل في المسؤسسات الكبيرة فيجب أن يتقبل الجميع الانتقادات، ولو لم نتقبل الانتقادات طوال الفترة الماضية لما كنا نستطيع قيادة الزمالك للنجاح من جديد".

وتابع: "العمل في التدريب أصعب بكثير من الإدارة، فالتدريب المسئولية عليك فقط بينما الإدارة تنسب للجماعة"

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