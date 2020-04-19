شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: حسام عاشور أتعرض على الزمالك ولكن التعاقد معاه "صعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم عرض اسم حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية": "بالطبع حسام عاشور لاعب كبير للغاية ومفيد لأي فريق ولكن هو لن يوقع لنادي الزمالك".

وأتم: "من الصعب انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك فالجهاز الفني لم يبدي رغبته في التعاقد معه وذلك لا يقلل من شأنه فهو لاعب كبير"