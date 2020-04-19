شكرا لقرائتكم كوكا: حسام حسن وشيكابالا الأشهر بالدوري اليونانى وأتمنى العودة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد حسن " كوكا " مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، إنه حال تلقي عرض من أحد أندية الدوري المصري وقرر العودة للملاعب المصرية من جديد فإنه سيتواصل مع الأهلي أولا.

وجاء أحمد حسن كوكا خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "أتمنى العودة للنادي الأهلي من جديد بكل تأكيد ولكن إذا لم يرغب الأهلي وتلقيت عرض من نادي مصري أخر سأتواصل مع مسئوليه لمعرفة رأيهم و فى الموسم الماضي تلقيت عرض مغري وجاد من أحد أندية الدوري المصري ولكن أرفض الكشف عنه ولكنني رفض و أحلم منذ فترة طويلة بالعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وأتمنى الإعتزال بين جدرانه، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت حال مفاوضتي ".

وأشار أحمد حسن كوكا، إلى أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يتواصل معه بشكل دائم معه منذ توليه مهمة تدريب الفراعن،ة قائلا :"حسام البدري وجهازه المعاون يعملون بشكل احترافي، فهم يتواصلون مع جميع اللاعبين للاطمئنان عليهم و حسام البدري وجهازه المعاون خبراء نفسيين ويتعاملون مع اللاعبين بشكل جيد من أجل تأهيلهم"

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وأوضح أحمد حسن كوكا أنه يقترب من الدخول في نادي المائة بنادي المائة بالملاعب الأوروبية ، قائلا ، "يفصلنى 25 هدف عن دخول نادي المائة في الملاعب الأوربية وهو شيء أطمح له في الفترة المقبلة وأتمنى تحقيقه".

وأضاف مهاجم نادي براجا عن مصيره في الفترة المقبلة سواء في الاستمرار في الدوري اليوناني أو عودته لناديه من جديد ،قائلا: "الفترة الحالية غير واضحة ولكن في نهاية الموسم سيتم تحديد مصيري بشكل نهائي و النادي اليوناني يرغب في استمراري في الفريق وتجديد إعارتي ولكن الفرار لم يتم حسمه بشكل نهائي"

وتابع كوكا عن أبرز اللاعبين المصريين شهرة في الدوري اليوناني، قائلا "حسام حسن وشيكابالا أبرز اللاعبين المصريين شهرة في الدوري اليوناني و خلال تواجدي في الدوري اليوناني دائما ما أقابل الجماهير التي تحمل صور حسام حسن وشيكابالا".