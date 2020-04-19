شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: قرار تقليص عدد الأجانب خاطيء ويجب مراجعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تقليص عدد الأجانب من قبل اتحاد الكرة، قرار خاطئ.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية": "لا يصح أن يصدر اتحاد الكرة تسريبات بشأن تقليص عدد الأجانب، لمعرفة المردود ولكن يجب ان يكون القرار رسميًا من أجل منح الأندية الوقت الكافي للتصرف في الملف".

وتابع: "من وجهة نظري القرار خاطئ ويجب على مسئولي اتحاد الكرة مراجعته"