شكرا لقرائتكم نصر عزام: لم أتدخل في قضية حمدي النقاز ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المحامي نصر عزام المستشار القانوني للإسماعيلي، أنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء.

قال عزام في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يكلفني بمتابعة القضية وبالتالي لم أتدخل في الأمر مطلقًا".

وفسر عدم متابعته لقضية الزمالك مع النقاز إلى قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، موضحًا أن المجلس قد يكون له رؤية معينة ولم يكلفه بالأمر.

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