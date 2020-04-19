شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: الأندية أقوى من اتحاد الكرة والأعضاء "معذورين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الأندية أصبحت أقوى من الاتحاد في الوقت الراهن.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الأندية أقوى من اتحاد الكرة، والمنتخب أصبح مش قوي وأتمنى أن يعود لما كان عليه".
وتابع: "أعضاء اللجنة الخماسية مذعورين بسبب الهجوم الذين يتعرضون له من قبل الجميع والانقسام حول الأراء"
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