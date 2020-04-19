شكرا لقرائتكم فضل: جاهزين لعودة الدوري ولو من الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه ملجنة خماسية يكونون جاهزين لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدوري سنكون جاهزين ، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة في إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

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تابع: الوسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا غلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتي من بعده يعمل به.

أردف، ليس لي علاقة بموقف الأندية في تأييد او رفض استكمال الدوري، وهو قرار دولة، واطلعت على تقرير اللجنة الطبية والإجراءات منضبطة وكذلك لجنة الحكام وكذلك النواحي الأمنية ، والمجهود سيكون صعب، وأتمنى ان نكون أول دولة تقدم على ذلك.

أضاف: موضوع فيروس كورونا جديد على الجميع لأنه لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن التصور المعد لعودة الدوري جاهز للتطبيق من الغد.