شكرا لقرائتكم حسنى عبدربه: كوبر دمر الكورة وكنت أتمنى بقاء فتحى بالأهلى واعتزال عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق، أن الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب الأسبق دمر الكرة المصرية رغم إنجازاته التي حققها.

وقال حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": إن كوبر غير الكرة المصرية وجعلها دفاعية مما سلبها أهم مما يميزها، وهو اللعب الهدومى رغم تحقيقه لإنجاز الوصول للمونديال وفرح الشعب كله ووصافة أمم أفريقيا بعد الغياب.

وعن أحمد فتحى، قال عبد ربه: الأهلى عمل الصح مع الجوكر وهو عمل اللى شافه مناسب له، خاصة أن فتحى لاعب مغلول ويرفض اللعب احتياطيا، وكنت أتمنى أن يبقى في الأهلى ولا يرحل.

وعن موقف حسام عاشور، قال نجم الإسماعيلى السابق: الأهلى بيقدر لاعبيه ويجعلهم عظماء، وأتمنى اعتزال عاشور في الأهلى حفاظا على تاريخه، مستشهدا بكلام الفنان بيومى فؤاد هو هيروح فين بعيد عن الاهلى.

وكشف عبد ربه عن حلمه قال: إنه يحلم في يوم من الأيام برئاسة الإسماعيلى وخدمة النادى تحت أي مسمى، مؤكدا أن العثمانيين أبعدونى عن الإسماعيلى علشان عارفين شعبيتى ومش عاوزين حد أعلى منهم".

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وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال عبد ربه: أدرس حاليا خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة إذا وجدت أنى سوف أفيد في أي مكان يتواجد فيه.

وعن كواليس توقيعه للنادى الأهلى عام 2004، قال القيصر: إنه بعد هبوط نادى ستراسبورج قررت العودة وكلمت يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى علشان أرجع فأغلق السكة في وشى رغم أن عقدى انتهى، وكان لازم ارجع علشان التنجيد فاضطررت للتوقيع للأهلى بعد مكالمة محمود الخطيب".

وأكد القيصر، وعندما عودت إلى مصر علمت أن يحيى الكومى رفع قضية لأنه يريد عودتى للإسماعيلى بعد غضب الجماهير فقمت بإعادة مقدم التعاقد مع الاهلى ورجعت لبلدى، مؤكدا أنه لم يحدث أي تهديد لى أو أسرتى كما زعم البعض وقتها.

وأضاف حسنى عبد ربه: أنه لم يتمنى في يوم من الأيام الانتقال للأهلى أو الزمالك، عكس كل اللى الناس بتقوله، أنا بحب بلدى وأخلصت لها والانتماء أهم من الأموال.